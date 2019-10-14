Китайський клуб заманює Кальєхона величезним збільшенням зарплати

Півзахисник Наполі Хосе Кальєхон, який не поспішає продовжувати контракт з клубом, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.

У послугах 32-річного футболіста зацікавлений Далянь Іфан, який очолює колишній наставник "адзуррі" Рафаель Бенітес.

Китайський клуб пропонує Мертенсу шалену зарплату

Китайський клуб готовий суттєво збільшити зарплату іспанця – йому пропонують 10 мільйонів євро на рік, інформує La Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що чинний контракт Кальєхона з Наполі розрахований до літа 2020-го року. За його умовами іспанець отримує 3 мільйони євро на рік.

В цьому сезоні Кальєхон зіграв 7 матчів у Серії А, у яких відзначився одним голом.

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