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Китайський клуб заманює Кальєхона величезним збільшенням зарплати

16:16 201 Читать на русском
Китайський клуб заманює Кальєхона величезним збільшенням зарплати
Хосе Кальєхон / Tuttosport

Півзахисник Наполі Хосе Кальєхон, який не поспішає продовжувати контракт з клубом, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.

У послугах 32-річного футболіста зацікавлений Далянь Іфан, який очолює колишній наставник "адзуррі" Рафаель Бенітес.

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Китайський клуб готовий суттєво збільшити зарплату іспанця – йому пропонують 10 мільйонів євро на рік, інформує La Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що чинний контракт Кальєхона з Наполі розрахований до літа 2020-го року. За його умовами іспанець отримує 3 мільйони євро на рік.

В цьому сезоні Кальєхон зіграв 7 матчів у Серії А, у яких відзначився одним голом.

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Теги
Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Наполі Наполі Італія Далянь Іфан Далянь Іфан
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