Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі

Роман Нагірний зібрав для "Футбол 24" найголовніші витівки боса "Партенопеї" у період міжсезоння.

Відомий кінопродюсер Ауреліо Де Лаурентіс взявся за відродження Наполі в далекому 2004 році. Тоді клуб мав 70 мільйонів євро боргів і по суті припинив існування. Новий власник за три роки повернув команду в Серію А, а ще через декілька сезонів – у компанію найсильніших клубів Італії.

У минулому сезоні Наполі був дуже близьким до того, щоб відібрати Скудетто у свого найзапеклішого ворога – Ювентуса. Здобувши перемогу в Турині, команда Саррі мало не спровокувала виверження Везувія, але масові гуляння в Неаполі виявилися передчасними. На фініші чемпіонату тосканському банкіру чогось забракло: глибини складу, характеру, варіативності, а можливо і всього одразу. Розчарування від чергового фіаско було настільки великим, що дороги Наполі і Саррі розійшлися. На зміну Містеру 33 прийшов один з найтитулованіших італійських алленаторе – Карло Анчелотті.

І тут почалося.

Неаполітанці вже звикли, що їхній одіозний президент за словом у кишеню не лізе. Але це літо стало справжнім бенефісом дона Ауреліо.

Спочатку було болісне розлучення з колишнім тренером:

"Я називав Саррі генієм? Так, але його геніальність дещо оманлива. У нашому клубі він став більш зрілим, але сформований тренер не тільки розважає публіку красивим футболом, а й перемагає.

Подивимося як в нього піде в Англії. Саррі не вважав наших футболістів достатньо хорошими. Він їх "вбивав" на тренуваннях і неправильно поводився з ними. Коли ж команда дала результат, він захотів спустошити її, забравши всіх в Англію".

На ділі виявляється, що крім Жоржінью, якого Саррі таки забрав із собою в Челсі, тренер хотів переманити у свою нову команду ще Каліду Кулібалі. Більше ніяких трансферних запитів з Лондона в Неаполь не надходило.

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Після призначення Анчелотті здавалося, що в Неаполь обов’язково підтягнуться імениті гравці, як це було влітку 2013-го після призначення Бенітеса. Придбання молодого іспанця Фабіана Руїса та лідера Болоньї Верді сприймалися як розігрів перед основною програмою. Як виявилося згодом, саме Анчелотті став головним літнім підписанням Наполі.

"Ви хочете Кавані? Я ваш Кавані! Це нереально – він заробляє 20 мільйонів на рік. Якщо він готовий вдвічі зменшити свої апетити, то нехай мені зателефонує, номер у нього є".

"Бензема і Ді Марія? Маячня! У нас із Анчелотті інші плани. Навіщо нам купувати двох гравців похилого віку?"

На одній із прес-конференцій неаполітанські журналісти попросили прокоментувати перехід Кріштіану Роналду в Ювентус:

"Я вів переговори з його агентом. Він був готовий переїхати в Неаполь, але це могло зробити клуб банкрутом. Щоб зберігати баланс, для клубу небезпечно витрачати так багато грошей на одного гравця, який близький до закінчення кар'єри. Його зарплата перевищує можливості Юве.

Але варто визнати, що трансфер Роналду став чудовою пропагандою Ювентуса. Сподіваюся, це допомогло замаскувати згаслий ентузіазм серед фанатів, який би виник, якби контракт з Аллегрі продовжили без великого трансферу. Що можна обіцяти вболівальникам, щоб інтригувати і заводити їх після семи Скудетто поспіль? Визнаю, що Ювентус вибрав найкращий сценарій, щоб оновити свій образ".

Коли тіффозі Наполі почали підозрювати, що Патрон не збирається робити серйозних покупок, ситуація загострилася. Ультрас виступили з офіційною заявою, в якій дуже жорстко пройшлися по Де Лаурентісу і його роботі на трансферному ринку. Відповідь була миттєвою.

"Не подобається моя робота? Кличте китайців! Хочете дорогих трансферів і титулів? Тоді вам треба вболівати за Ювентус".

"Якщо фанати хочуть критикувати мене, тому що Наполі не підписав гравців, яких вони хочуть, то нехай критикують. Вони хочуть, щоб я витрачав мільйони на трансфери, але самі купують підроблені футболки.

Ви теж повинні витрачати гроші, щоб ми могли просуватися на трансферному ринку. Ми виконуємо свою роботу. Високі ціни на абонементи? Всі питання до мерії. Вони вже десять років не можуть виділити мені місця на новий стадіон".

Тема стадіону – болюча для Де Лаурентіса. Старенький Сан-Паоло, який належить місту, вже давно непридатний для комфортного перегляду футбольних матчів. Президент готовий вкласти гроші в нову арену на 40-45 тисяч місць.

"Я вже втомився говорити про проблеми нашого стадіону. Замість того, щоб покращувати його, він стає все більш схожим на туалет".

На початку серпня Де Лаурентіс відсвяткував день народження Наполі купівлею нового футбольного клубу – збанкрутілого Барі. Він планує за 3-4 роки вивести "півнів" у Серію А і сформувати так звану Південну Вісь, щоб кинути виклик Півночі. Вже запланована реконструкція стадіону Сан-Нікола, виділено 3 мільйони на трансфери, незабаром запустять 8 молодіжних команд і одну жіночу, а на посаду головного тренера, швидше за все, заступить Едоардо Рея, який колись виводив Наполі із Серії С1 в Серію А. Керувати клубом буде син Де Лаурентіса – Луїджі. Фанати Наполі сприйняли цю новину як особисту образу і знову висловили президенту свої претензії.

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За декілька днів до закриття трансферного вікна Наполі відправив в оренду у Парму форварда Роберто Інглезе. Тепер у "Партенопейців" залишився лише один гравець штрафного майданчика – постійний клієнт медичних закладів Аркадіуш Мілік. У пресі з’явилися чутки про переїзд на Південь лідера Торіно Андреа Белотті. Туринці готові продати одного з найкращих італійських форвардів за 65 мільйонів євро.

"Це все дуже дивно. Здається, що всі, від агентів до журналістів, переоцінили цього гравця. Якщо Белотті коштує 65 мільйонів євро, то я радий. Отже, Інглезе коштує 85 мільйонів. У минулому сезоні він забив 12 голів у лізі, а Белотті – 10".

А вже в останній день трансферних баталій з’явилася інформація, що Де Лаурентіс все-таки хоче підсилити проблемну позицію в атаці. Але його ціллю став не Кавані, не Белотті і не Бензема. Президент вважає, що ідеальним підписання для Наполі буде 36-річний Марко Бор’єлло – уродженець Неаполя, який у своїй кар’єрі змінив вже 13 італійських клубів, а зараз є вільним агентом. У минулому сезоні він грав за СПАЛ і забив у Серії А один гол.

Футбольні експерти одностайно викреслюють Наполі зі списку фаворитів нового чемпіонату. Навіть Анчелотті не зможе дати результат без топових гравців. Тож головним завданням Адзуррі, як вважає італійська футбольна громадськість, буде збереження місця в зоні ЛЧ. А як воно буде насправді, дізнаємося вже навесні. Цілком можливо, що попри всю свою різкість, одіозність і суперечливість Де Лаурентіс – найефективніший і найадекватніший президент в італійському футболі.

Роман Нагірний, спеціально для Футбол 24

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