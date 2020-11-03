Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин назвал одного из виновников поражения манкунианцев от Арсенала (0:1).

"Мне интересно наблюдать за разминкой игроков. Например, Кавани вообще не шевелил ногами. Он вообще разминался?

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Затем он появился на замену, Эдинсона просят вернуть команду в игру. Сульшер говорит о том, что Кавани нужно быстрее набирать форму. Что ж, иногда это зависит от игрока. Очевидно, это скажется на выборе состава в будущих матчах", – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Напомним, МЮ подписал 33-летнего Кавани в начале октября на правах свободного агента, соглашение между сторонами рассчитано на год.

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