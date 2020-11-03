Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кін назвав одного з винуватців поразки манкуніанців від Арсенала (0:1).

"Мені цікаво спостерігати за розминкою гравців. Наприклад, Кавані взагалі не ворушив ногами. Він взагалі розминався?

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Потім він з'явився на заміну, Едінсона просять повернути команду в гру. Сульшер говорить про те, що Кавані потрібно швидше набирати форму. Що ж, іноді це залежить від гравця. Очевидно, це позначиться на вибір складу у майбутніх матчах", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, МЮ підписав 33-річного Кавані на початку жовтня на правах вільного агента, угода між сторонами розрахована на рік.

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