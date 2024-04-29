Один из лучших защитников мира игрок Баварии Йозуа Киммих перед первым полуфиналом Лиги чемпионов между его командой и Реалом рассказал об ожиданиях от противостояния. По мнению обладателя трофея турнира 2020 года, силы соперников равны, поэтому победителем станет команда, которая приложит к успеху сверхусилия.

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"У Реала особые отношения с Лигой чемпионов. При равной игре он выходит победителем, – цитирует Киммиха Марса. – Это говорит не о везении, а подчеркивает правильный психологический подход и мастерство футболистов. В 1/8 финала, например, они должны были уступать Лейпцигу, однако вышли победителями.

Бавария знает, как играть против Реала. У нас действительно были определенные проблемы в чемпионате, однако матчи с Арсеналом показали, что наша сила никуда не делась. В Лиге чемпионов, чтобы побеждать, не достаточно бороться за трофей. Здесь надо другое, в первую очередь – жажда успеха. У нас достаточно игроков, которые голодны к победам. В то же время, есть футболисты, которые знают, как становиться лучшими среди лучших".

Киммиху, вероятно, придется играть против одного из самых ярких левых вингеров современности Винисиуса Жуниора.

"Бразилец очень сильный игрок. Но я не нервничаю. Да, придется много защищаться, хотя в обороне победу не одержишь. Счастье надо искать в атаке, к чему мы и будем стремиться", – подытожил Киммих.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Баварией и Реалом состоится 30 апреля в Мюнхене. Начало – в 22:00.

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