Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о решающем матче Реала и Баварии за право сыграть в финале Лиги чемпионов. Первая встреча прошла в Мюнхене и завершилась боевой ничьей (2:2). Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Томас Тухель после поединка на Альянц Арене несколько дней хвастался, как сумел переиграть Карло Анчелотти в тактической битве. Его команда действительно заслуживала победы – стартовые планы "рекордмайстера" в каждом из таймов приводили к кризису в игре "бланкос", что вылилось в кучу моментов. На этом фоне два гола из четырех возможностей Мадрида кажутся отскоком, однако это не совсем так.

Реал продемонстрировал блестящее умение адаптироваться по ходу игры. В первые 15 минут Бавария кромсала испанцев благодаря умелым открытием Сане на стыке зон Чуамени, Васкеса и Рюдигера – "сливочные" не знали, кто с ним должен играть. Кроме того, работали опускания Кейна и высокая линия обороны, которая позволяла зажимать Мадрид на его половине.

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Карло быстро парировал: с Сане всегда начал играть Васкес, который передавал его Чуамене – и больше мы не слышали о Лерое на левом фланге. Сломав этот инструмент атаки, мадридцы успокоили игру и начали наказывать Мюнхен за пассивность в прессинге. Данная особенность болезненно ударила по центрбекам Баварии, которым надо было высоко подниматься для накрытия на приеме. Одно из таких выдвижений стало роковым благодаря гениальным действиям Винисиуса (грамотно открылся и создал себе пространство) и Крооса (вывел один на один суперпасом).

Во втором тайме Томас Тухель поменял вингеров местами и заставил их играть в ширину (ранее ее создавали фулбеки), а также выпустил Геррейру в опорную зону – при владениях он поднимался выше и давал дополнительную вариативность в атаке. Кроме того, в полуфлангах стал открываться хитрый Мюллер, который шикарно использует пространство. Реал снова оказался на краю пропасти, пропустив два гола и несколько серьезных атак.

Впрочем, и здесь мадридцы адаптировались. Карло Анчелотти насытил центр, перестроившись на 4-5-1 и выпустив Камавингу. Чуамени сел в защиту вместо Начо, Кроос отвечал за центр и страховал Вальверде с Эдуардо – они нейтрализовали угрозу с полуфлангов, которые не успевал покрывать Тони. Успокоив игру, Карло перевел Винисиуса в явную фланговую позицию (там против него оборонялся пассивный Сане) и добавил к атаке свежих Модрича и Браима. В конце концов, это вылилось в пенальти.

Таким образом, говорить о случайности ничьей на Альянц Арене несправедливо. Стартовый план Томаса Тухеля был хорошим, но имел много рисков. А сможет ли Бавария улучшить свою игру на Сантьяго Бернабеу? Вот тут уже возникают сомнения.

После первой встречи сложилось впечатление, что Томас Тухель выжал максимум из своего проекта. "Рекордмайстеры" в этом сезоне ЛЧ еще не имели столь мощных матчей – за исключением домашки с Лацио (а вот выезд завершился поражением). Единственным направлением, в котором немцы могли бы добавить, является прессинг – но здесь есть несколько но.

Во-первых, Бавария по ходу сезона демонстрирует систематическую пассивность или отсутствие прессинга. В частности, так было с Арсеналом, где команда сразу же откатывалась в средний-низкий блок. Во-вторых, Реал демонстрирует фантастическую устойчивость под интенсивным давлением – это естественный дар данного коллектива, основанный на топовой сыгранности и универсализации состава.

Для Вальверде, например, не является проблемой прикрыть полуфланг, опуститься в пятерку защитников и заполнить разрыв между крайним и центральным, чтобы потом обыграться в опорной при контратаке и завершить ее фланговым рывком – и это все секунд за 25. Баварии в этом плане сложнее. Томас Тухель не просто так ставил Сане слева, ведь при использовании на любимом правом фланге много свободы получает Винисиус.

Лучше всего проверить Мадрид на предмет устойчивости удалось РБ Лейпцигу и Манчестер Сити. Реал эту проверку прошел в обеих встречах. Частично помогла оборона из-за владения. Частично выручил Лунин. Работали адаптации. Работало использование двужильности Беллингема – на Этихаде, например, англичанин выполнил аж 146 действий с давлением на соперника. Словом, Реал умеет защищаться по-всякому.

Еще одной проблемой является гейм-менеджмент Томаса Тухеля. Так, он подготовил два классных стартовых плана на Реал – но он угадывает не всегда. Тенденцией были именно провальные тактики под топ-матчи (как с Байером, Боруссией Д, Айнтрахтом, Лацио, Арсеналом на выезде). При этом нельзя сказать, что Бавария как-то отвечала на адаптации Реала по ходу встречи на Альянц Арене.

Мадрид еще в Манчестере доказал, что не даст возить себя в одном рисунке долго. Бавария – запросто. "Рекордмайстер" в текущем сезоне в принципе очень уязвим, потерпев 7 поражений в Бундеслиге. Да и в ЛЧ можно вспомнить мучения с Галатасараем или Копенгагеном.

Также стоит отметить тенденцию к большому количеству пропущенных голов в важных играх – 2 от Дортмунда, Лондона и Мадрида, 3 от Штутгарта на днях, 5 от Франкфурта. И это только за последний месяц. Честно говоря, мюнхенцы должны были пропускать значительно больше, хотя и так имеем 60 пропущенных во всех турнирах.

Проблема имеет комплексный характер. Тут и прессинг виноват, и невыразительная работа Горецки между линиями без мяча, и медлительность центрбеков дают о себе знать. Любая быстрая атака может стать фатальной для Баварии. С таким бэкграундом ехать на Сантьяго Бернабеу страшно.

Реал в принципе забыл, что это слово такое – поражение. Последний раз это случилось еще в январе в рамках финала Суперкубка. С тех пор беспроигрышная серия "королевского клуба" достигла 20 матчей во всех турнирах. Конкретно же в ЛЧ подопечные Карло Анчелотти не проиграли ни один из 11 поединков текущего сезона, хотя в некоторых из них приходилось играть без профильных центрбеков.

Конечно же, в Реале ожидают финал ЛЧ, но фанам "сливочных" все же надо успокоиться. Мадрид крутой, но первый матч против Баварии мог завершиться значительно хуже. Как и поединок против Сити в Англии. Адаптации, тактика, устойчивость, умение наказывать, магия ЛЧ – это все, конечно же, хорошо, но стабильно забивать по два гола из трех моментов в крайне тяжелых матчах невозможно без фарта. Фортуна же бывает переменчивой.

Кадровая ситуация

У Реала в кадровом плане есть только позитив. Карвахаль вернулся после дисквалификации – первая встреча доказала, что без Дани пока что не обойтись. Кроме того, полностью восстановился и уже успел сыграть Куртуа, хотя Карло Анчелотти пообещал место в старте Лунину. Из травмированных остается только Алаба.

А вот у Мюнхена есть проблемы. Точно не сыграет Геррейру, который повредил голеностоп и передвигается на костылях. В лазарете остается Коман. В общем, Томас Тухель после матча со Штутгартом жаловался на ограничения, которые имеют его футболисты из-за травм – некоторые из них могли сыграть от 30 до 60 минут, не больше.

Тем не менее, в заявку вернулся Де Лигт, причем тренер анонсировал его появление в старте в паре с Дайером. Кроме того, в общей группе тренировался Мусиала, который пропускал поединок в чемпионате.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Бавария

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос – Беллингем – Родриго, Винисиус

Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Дайер, Дэвис – Горецка, Лаймер – Сане, Мусиала, Гнабри – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Когда речь идет о матче утра Реал – Бавария в полуфинале ЛЧ, то обычно прогнозы делать трудно. В битве тяжеловесов все может решиться одним ударом. Тем не менее, даже в таких противостоянии всегда есть фаворит.

Сегодня в этой роли явно выступает Мадрид. И по сезону в целом, и даже по первому матчу "королевский клуб" показал себя более зрелым коллективом с меньшим количеством уязвимостей. У команды могут возникать тактические проблемы, но она быстро их решает – а вот по разнообразию игры Баварии возникают вопросы.

У мюнхенцев очень много поставлено на фланговую игру, однако "сливочные" в Мюнхене нашли рецепт противодействия. Теоретически, Бавария может добавить в прессинге, начав давление в штрафной, но до сих пор немцы не были эффективными в этом плане.

Команда может добавить и на флангах, высоко поднимая крайних защитников – но это уже проходили в первом тайме. Играть так с медленными центрбеками слишком рискованно. При этом Томас Тухель потерял Геррейру, а Горецка в контроле пространства между линиями и контроля переходных фаз является уязвимым.

Плюс, Реал легко может парировать опусканием в пятерку. Например, в схему 5-4-1 или 5-3-2, что уже проходили с Манчестер Сити. Трудно даже представить, чем ответит Бавария на такую оборону – Томас Тухель и так использовал две основные свои модели игры в атаке. Карло Анчелотти, в свою очередь, еще даже не начал атаковать по-взрослому, использовав выездную встречу для разведки. Вынужденной, но все же.

В сегодняшней встрече очень важно не пропустить первым. Реал в выполнении этой задачи выглядит фаворитом. Бавария много пропускает даже от середняков Бундеслиги, поэтому и сегодня пропустит. Оборонительный сценарий не устраивает Мюнхен, а значит придется открываться – а только этого Мадрид и ждет. Именно поэтому мы не верим в проход немцев. Де Классикера в финале не будет.