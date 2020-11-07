Боруссия принимает Баварию в центральном матче 7 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Бавария стартует в 19:30 по Киеву. Расширенный текстовый онлайн проводит "Футбол 24". Видеотрансляцию от MEGOGO можно смотреть непосредственно в этой новости.

Флагманы немецкого футбола подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков на вершине Бундеслиги. В трех предыдущих "классикерах" в рамках чемпионата Боруссия не забила ни одного гола, хотя в течение 2020 года дважды дала Баварии достойный бой.

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Мюнхенцы приехали на игру без травмированных Павара и Дэвиса, а также Зюле и Зиркзее, которые сдали ложноположительные тесты на коронавирус. У Дортмунда под вопросом были Хуммельс и Джан, но оба успели покинуть лазарет. Матс попал в старт, а Люсьен Фавр выбрал схему с 4 защитниками.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Бурки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Витсель, Дилейни – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд.

Запасные: Хитц, Морей, Дауд, Азар, Брандт, Беллингем, Джан, Пищек, Пасслак.

Бавария: Нойер – Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Запасные: Нюбель, Мартинес, Сане, Коста, Шупо-Мотинг, Рока, Толиссо, Ричардс, Мусиала.

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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матча