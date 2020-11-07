Захисник Баварії Йозуа Кімміх не зміг дограти перший тайм центрального матчу 7-го туру Бундесліги проти Борусії Д.

Ближче до завершення першого тайму Кімміх намагався перервати небезпечну контратаку Борусії та пішов у стик із Холандом, після якого залишився на газоні.

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Йозуа покинув поле у сльозах лише з допомогою лікарів. Німець травмував праве коліно, про терміни його відновлення стане відомо пізніше. Відзначимо, що вже за тиждень збірна Німеччини має протистояти Україні у рамках Ліги націй.

До слова, Йозуа провів 10 матчів у поточному сезоні у складі Баварії, записавши до свого активу 3 голи та 7 асистів.

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