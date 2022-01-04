Центрбек "волков" может уже в этом году получить дебютный вызов в сборную Англии. В сезоне 2021/22 Килман сыграл 19 матчей в Премьер-лиге и забил 1 гол. Успехи 24-летнего защитника не остались без внимания Гарета Саутгейта. Об этом сообщил журналист Дэвид Орнштейн в своей колонке на The Athletic.

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Если Килман продолжит показывать такой уровень игры, то получит шанс от главного тренера национальной команды Англии. Саутгейту импонирует то, что Килман является левшой – таких центрбеков в его распоряжении, по сути, нет.

Напомним, ранее Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но не получил разрешения ФИФА играть за "сине-желтых". Дело в том, что когда-то защитник сыграл 25 матчей за футзальную сборную Англии, что и стало роковым препятствием в смене футбольного гражданства.