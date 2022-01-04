Центрбек "вовків" може вже цього року отримати дебютний виклик у національну збірну Англії. У сезоні 2021/22 Кілман зіграв 19 матчів у Прем'єр-лізі та забив 1 гол. Успіхи 24-річного оборонця не залишился без уваги Гарета Саутгейта. Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн у своїй колонці на The Athletic.

Збірна України не отримає підсилення з АПЛ – ФІФА поставила крапку

Якщо Кілман продовжить демонструвати такий рівень гри, то отримає шанс від головного тренера національної команди Англії. Саутгейту імпонує те, що Кілман є шульгою – таких центрбеків у його розпорядженні, по суті, немає.

Нагадаємо, раніше Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилася в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але не отримав дозволу ФІФА грати за "синьо-жовтих". Річ у тім, що колись захисник зіграв 25 матчів за футзальну збірну Англії, що і стало фатальною перешкодою у зміні футбольного громадянства.