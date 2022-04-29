На прошлой неделе 24-летний футболист с украинским паспортом неудачно приземлился во время открытой тренировки и получил повреждение. Из-за травмы он пропускал выездной матч против Бернли (0:1).

Килман выступил в поддержку Украины – защитник Вулверхэмптона имеет связь с нашей страной

Главный тренер Вулверхэмптона Бруну Лаже сообщил, что Килман больше не сыграет в этом сезоне. " Если честно, Максу будет сложно вернуться. У нас есть 25 дней и я не верю, что он восстановится.

Врачи иногда делают что-то фантастическое, ставя игроков на ноги через определенное время, поэтому будем смотреть, что будет с Максом. Надо точно понять, в чем проблема", – цитирует Лаже Shropshire Star .

К слову, Килман был основным защитником "волков" в кампании 2021/22 и провел 34 матча, в которых отметился одним голом. Вулверхэмптон за несколько туров до конца АПЛ находится среди претендентов на место в еврокубках.