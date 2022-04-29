Кілман достроково завершив сезон: тренер Вулверхемптона розповів про стан оборонця з українським паспортом
Захисник "вовків" Макс Кілман отримав неприємні новини наприкінці чудової для себе кампанії.
Минулого тижня 24-річний футболіст з українським паспортом невдало приземлився під час відкритого тренування й отримав пошкодження. Через травму він пропускав виїзний матч проти Бернлі (0:1).
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Головний тренер Вулверхемптона Бруну Лаже повідомив, що Кілман більше не зіграє цього сезону. "Якщо чесно, Максу буде складно повернутись. У нас є 25 днів і я не вірю, що він відновиться.
Лікарі інколи роблять щось фантастичне, ставлячи гравців на ноги через певний час, тому будемо дивитись, що буде з Максом. Треба точно зрозуміти, у чому проблема", – цитує Лаже Shropshire Star.
До слова, Кілман був основним оборонцем "вовків" у кампанії 2021/22 і провів 34 матчі, у яких відзначився одним голом. Вулверхемптон же за кілька турів до кінця АПЛ перебуває серед претендентів на місце у єврокубках.
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