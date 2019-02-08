Ювентус будущего: Роналду как магнит, сплав молодости и опыта, модель Баварии в действии

Туринский Ювентус взял на вооружение новую стратегию, а центральную роль в ней будет играть звездный Криштиану Роналду, утверждает испанское издание AS.

В последние годы Ювентус является безусловно доминирующей силой в Серии А. И каждый год клуб собирает вместе самых больших талантов итальянской лиги, а также легионеров, следуя примеру мюнхенской Баварии в чемпионате Германии.

Мадридское дерби, Коноплянка против Баварии, шанс на месть для Гвардиолы: топ-5 матчей евроуикенда

Одной из активно используемых является отслеживание интересующих игроков, контракты которых близки к завершению. Это позволяет привлекать футболистов без необходимости выкладывать баснословные суммы за переходы. Пример такого подхода был прошлым летом, когда они подписали Эмре Джана из Ливерпуля в статусе свободного агента, а затем сосредоточили свои расходы на Криштиану Роналду.

Криштиану и Ко формируют Юве будущего

Именно вокруг нового португальского героя "Старая синьора" и хочет строить команду будущего. В клубе есть понимание, что у их "семерки" в запасе не так много лет игры на топ-уровне, поэтому идея заключается в привлечении молодых игроков, которые доказали, что они не просто многообещающие таланты (это была бы значительно более рискованная стратегия). Тем же путем, что в прошлом году удалось подписать Эмре Джана, в следующем сезоне к клубу присоединится хавбек Арсенала Аарон Рэмзи. Тремя следующими целями для нового трансферного окна являются Кристиан Ромеро (20 лет), Федерико Кьеза (21) и Николо Дзаньоло (19).

Аргентинский центрбек Дженоа Ромеро уже очень близок к переезду – соглашение на 30 млн евро фактически согласовано. Согласно плану он станет долгосрочной заменой Мехди Бенатия, ушедшему в январе и замененному Мартином Касересом (лишь аренда до конца сезона).

Что касается двух остальных, то в пятницу итальянское издание Tuttosport заверило, что оба являются приоритетами для Ювентуса. Атакующий хавбек Фиорентины штурмует лигу (10 голов и 6 ассистов за 24 матча). Также он, несмотря на юные годы, получил капитанскую повязку. Дзаньоло же дебютировал в Роме в этом сезоне и постепенно использовал свой шанс, чтобы закрепиться в качестве основного исполнителя полузащиты. Три гола и два ассиста в 20-ти матчах – его справедливое достижение, а еще он отыграл во всех матчах Лиги чемпионов, кроме одного.

Имея в распоряжении Роналду, Дибалу, Пьянича, Бонуччи и Кьеллини, наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри стремится окружить новых молодых звезд их опытом, что поможет тем продолжить прогресс. Но в данный момент все еще непонятно, ни какими будут предложения туринцев, ни то, смогут ли нынешние клубы талантов что-то сделать ради того, чтобы удержать их у себя.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну Європу