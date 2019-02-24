К'єза зацікавив ПСЖ

Атакувальний півзахисник італійської Фіорентини Федеріко К'єза потрапив до сфери зацікавлень французького Парі Сен-Жермен.
Італійський талант може переїхати до Франції, повідомляє Rai Sport.
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За інформацією видання, скаути парижан активно слідкують за К'єзою. Конкурентами ПСЖ у боротьбі за провідного виконавця "фіалок" можуть стати Наполі та англійські гранди – Челсі та Ліверпуль. Сам К'єза раніше заявив, що не збирається покидати Фіорентину.
У сезоні 2018/19 атакувальний хавбек провів 24 матчі в Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач.
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