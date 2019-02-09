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Кьеза не собирается покидать Фиорентину

14:24 4 Читати українською
Кьеза не собирается покидать Фиорентину
Федерико Кьеза / Фото: соцсети

Талантливый хавбек Фиорентины Федерико Кьеза прокомментировал слухи об интересе топ-клубов Европы.

"Пытаюсь сосредоточиться на работе в поле. Фиорентина оценит любые предложения, если они поступят.

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Это мой третий сезон в качестве профессионального футболиста, поэтому я еще ничего не достиг. Я не сконцентрирован на трансферном рынке, не думаю о переходе", – цитирует футболиста Football Italia.

21-летний Кьеза является воспитанником "фиалок", его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Также в активе футболиста 11 матчей за сборную Италии, в которых отметился двумя ассистами.

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Теги
Италия Фиорентина Фиорентина Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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