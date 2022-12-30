Представителя туринского клуба признали лучшим игроком Италии в 2021 году, сообщает пресс-служба "Скуадры Адзурры".

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Кьеза стал одним из лидеров Ювентуса, а также помог национальной сборной выиграть Евро-2020. Для 24-летнего хавбека это первая награда такого уровня. Он набрал 46% голосов фанатов, а тройку лидеров замкнули Николо Барелла из Интера и выступающий за Рому Леонардо Спинаццола.

Параллельно итальянские болельщики выбирали лучшую футболистку года. Здесь победу одержала нападающая Кристиана Гирелли из того-таки Ювентуса.

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