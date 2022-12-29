Хавбек "быков" победил в голосовании за лучшего шведского игрока в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба.

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Для 30-летнего Форсберга это первая такая награда. Представитель РБ Лейпциг опередил рекордсмена Златана Ибрагимовича, у которого 12 титулов игрока года. Победителя выбирают шведские журналисты.

Добавим, что в текущем сезоне Форсберг провел за РБ Лейпциг 25 матчей, отличился 6 голами и 2 ассистами. Хавбек забивал Украине в матче 1/8 финала Евро, однако шведы проиграли со счетом 1:2.

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