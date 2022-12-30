Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза додав до своєї колекції престижну нагороду.

Представника туринського клубу визнали найкращим гравцем Італії у 2021 році, повідомляє прес-служба "Скуадри Адзурри".

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К'єза став одним з лідерів Ювентуса, а також допоміг національній збірній виграти Євро-2020. Для 24-річного хавбека це перша нагорода такого рівня. Він набрав 46% голосів фанатів, а трійку лідерів замкнули Ніколо Барелла з Інтера та Леонардо Спінаццола, який виступає за Рому.

Паралельно італійські вболівальники обирали найкращу футболістку року. Тут перемогу здобула нападниця Крістіана Гіреллі з того-таки Ювентуса.

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