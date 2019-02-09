К'єза не збирається покидати Фіорентину

Талановити хавбек Фіорентини Федеріко К'єза прокоментував чутки про інтерес топ-клубів Європи.

"Намагаюся зосередитися на роботі на полі. Фіорентина оцінить будь-які пропозиції, якщо вони надійдуть.

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Це мій третій сезон в якості професійного футболіста, тому я ще нічого не досягнув. Я не сконцентрований на трансферному ринку, не думаю про перехід", – цитує футболіста Football Italia.

21-річний К'єза є вихованцем "фіалок", його контракт з клубом діє до літа 2022 року.

У поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі у Серії А, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Також в активі футболіста 11 матчів за збірну Італії, в яких відзначився двома асистами.

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