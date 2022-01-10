Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза не зможе допомогти як клубу, так і національній збірній у вирішальному етапі сезону.

Лікарі Ювентуса підтвердили, що К'єза зазнав пошкодження передньої лівої хрестоподібної зв'язки, повідомляє прес-служба клубу.

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Зазначається, що гравцю знадобиться операція. Терміни відновлення наразі невідомі, але зазвичай реабілітація від розриву "хрестів" триває не менше півроку. Таким чином, Федеріко точно не допоможе Італії у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, а також не допоможе і Ювентусу до кінця сезону 2021/22.

Додамо, що К'єза загалом провів 18 матчів у цьому сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти.

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