Кьево продолжил свое крутое пике после вылета из элиты два года назад.

Команду из Вероны не зарегистрировали для участия в Серии В 2021/22, информирует Football Italia.

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Все итальянские клубы обязаны предоставить финансовые гарантии перед стартом новой кампании, однако "Летающие ослы" с этой задачей не справились. Руководство Кьево уверяет, что все условия были выполнены, поэтому решение лиги неправомерно. Веронцы будут подавать апелляцию.

Добавим, что Кьево вылетел из элиты в сезоне 2018/19, а в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала плей-офф Серии В.

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