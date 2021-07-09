К'єво продовжив своє круте піке після вильоту з еліти два роки тому.

Команду з Верони не зареєстрували для участі в Серії В 2021/22, інформує Football Italia.

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Усі італійські клуби зобов'язані надати фінансові гарантії перед стартом нової кампанії, однак "Летючі віслюки" з цим завданням не впорались. Керівництво К'єво запевняє, що всі умови були виконані, тому рішення ліги неправомірне. Веронці будуть подавати апеляцію.

Додамо, що К'єво вилетів з еліти у сезоні 2018/19, а в минулій кампанії дійшов до чвертьфіналу плей-офф Серії В.

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