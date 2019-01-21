Кевин-Принс Боатенг официально перешел в Барселону

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг стал игроком "блаугранас".

Каталонский клуб на официальном сайте сообщил о трансфере Кевина-Принса Боатенга в Барселону на правах аренды. Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа за 8 млн евро. Завтра состоится официальная презентация ганца на Камп Ноу.

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Боатенг уже выступал в Примере в составе Лас-Пальмаса (10 голов в 28 матчах). В текущем розыгрыше Серии А 31-летний экс-игрок Милана, Боруссии Д, Айнтрахта, Шальке и еще нескольких клубов забил 4 гола в 13 матчах за Сассуоло.

Испанское издание Marca считает, что Эрнесто Вальверде будет использовать Принса в роли вингера или центрфорварда в качестве альтернативы Луису Суаресу.

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