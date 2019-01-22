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Кевін-Прінс Боатенг офіційно перейшов у Барселону

21 січня 22:41 1167 Читать на русском
Кевін-Прінс Боатенг офіційно перейшов у Барселону
Барселона оголосила про перехід Кевіна-Прінса Боатенга

Півзахисник Сассуоло Кевін-Прінс Боатенг став гравцем "блаугранас".

Каталонський клуб на офіційному сайті повідомив про трансфер Кевіна-Прінса Боатенга в Барселону на правах оренди. Повідомляється, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з опцією подальшого викупу за 8 млн євро. Завтра відбудеться офіційна презентація ганця на Камп Ноу.

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Боатенг вже виступав у Прімері в складі Лас-Пальмаса (10 голів у 28 матчах). В поточному розіграші Серії А 31-річний екс-гравець Мілана, Борусії Д, Айнтрахта, Шальке та ще кількох клубів забив 4 голи у 13 поєдинках за Сассуоло.

Іспанське видання Marca вважає, що Ернесто Вальверде буде використовувати Прінса в ролі вінгера або центрфорварда як альтернативу Луїсу Суаресу.

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