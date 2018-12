"Я помиратиму з думками про 2:6 на Сантьяго Бернабеу": Take the ball, pass the ball – про велику Барселону Гвардіоли

"Take the ball, pass the ball" – історія про легендарну команду

Ліонель Мессі, Хаві Ернандес, Дані Алвес, Тьєррі Анрі та інші зірки Барселони стали героями документального фільму The Guardian "Take the ball, pass the ball" про славетну епоху каталонського гранда під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Призначення Гвардіоли, молодого тренера-революціонера, на посаду головного тренера Барселони було ризикованим рішенням з боку тодішнього президента "блаугранас" Жоана Лапорти. Пеп, не маючи досвіду роботи з великими гравцями, був покликаний провести масштабну перебудову команди, яка переживала певну стагнацію після здобуття усіх можливих трофеїв з Франком Райкардом. Гвардіола прийняв ряд непопулярних рішень, відмовившись, зокрема, від ідола каталонських фанів Роналдінью, однак після цього Барса пережила справжній ренесанс. Команда з Камп Ноу стала зразком для наслідування та отримала багатомільйонну армію фанів по всьому світу.

Період з 2008 по 2012-й роки став епохою розквіту каталонського гранда, який поширював філософію тотального футболу. Гвардіола, добре засвоївши ідеї свого вчителя Йохана Кройфа, побудував безжальну машину для штампування перемог. За підсумками 2010 року Барселона виграла шість трофеїв, що стало унікальним досягненням в історії футболу. "Take the ball, pass the ball" розповідає про одну з найцікавіших спортивних команд всіх часів не лише вустами її героїв, але й залучає до розмови інших відомих особистостей.

Про гру Барселони

Витончена Тікі-така у виконанні Хаві, Іньєсти, Мессі, Бускетса та Ко не залишала рівнодушним жодного фаната, експерта чи тренера. Грою Барси захоплювались навіть суперники "кулес", яким судилось зустрітись з дрім-тім на футбольному полі. "Якщо по телебаченню транслювали декілька матчів, але у цей день грала Барселона, то я неодмінно обирав поєдинок каталонців. Вони були занадто хороші", – зазначає екс-хавбек Манчестер Юнайтед Майкл Каррік.

Колишній форвард Барси, а нині головний тренер Монако Тьєррі Анрі вважає, що в епоху Пеп-тім фанати заповнювали Камп Ноу, щоб насолоджуватись грою, а не тріумфами. "Я чітко усвідомлював: ми робимо щось особливе. Люди приходили на стадіон, щоб подивитись на гру. Перемоги були на другому місці. Вони кайфували від футболу", – пригадує знаменитий французький форвард, який зумів виграти Лігу чемпіонів лише після переїзду в Сьюдад Кондаль.

"Мені здається, що уболівальники були вражені нашою грою. Я переконаний, що усі ці роки вони отримували неймовірну насолоду", – додає гордий за своє дітище Пеп Гвардіола.

Про феномен Гвардіоли

Пеп, який до свого першого серйозного виклику в тренерській кар'єрі очолював лише Барселону Б, був переконаний, що зможе переписати історію з головною командою Каталонії. "Якщо ти зробиш мене тренером, я виграю абсолютно усе. Ці слова я почув від Гвардіоли, коли ми обідали разом", – розповідає екс-президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

Гвардіола одразу ж взявся перебудовувати гру Барси, візитівкою якої став високий пресинг, короткий пас та неймовірна швидкість прийняття рішень. "З погляду на тактику, Пеп – найкращий тренер світу. Жоден інший тренер не розбирається у футболі настільки добре. Він ідеально розуміє суть цієї гри", – зазначає екс-форвард Барси Самюель Ето'О.

Схожої думки дотримується й Тьєррі Анрі: "Пеп значно випереджає час. Він – майбутнє цього спорту. Сподіваюсь, що Гвардіола ніколи не зрадить своїй філософії".

Про створення "фальшивої дев'ятки" перед 2-6 на Бернабеу

Гвардіола завжди позиціонував себе як тренер-новатор, не втомлюючись дивувати суперників Барси своїми несподіваними тактичними рішеннями на полі. Хаві, Мессі та Анрі із неприхованим захопленням пригадують трюк Пепа на Сантьяго Бернабеу, коли мадридський гранд був розбитий принциповим суперником з рахунком 2:6. "У той пам'ятний вечір ми зробили дещо особливе", – починає Хаві. "Світ вперше побачив позицію фальшивої дев'ятки", – продовжує Анрі.

"Пеп зателефонував мені за день до Ель Класіко та попросив приїхати на тренувальну базу. Він сказав, що ми вигадаємо одну позицію. Вони переглядали матчі разом з Вілановою та вигадали дещо новеньке", – говорить Мессі.

"Гвардіола змінив систему та попросив Анрі розташуватись між латералем та центральним захисником. Так само повинен був діяти Ето'О. Аналізуючи переміщення центрбеків Реала, Пеп зрозумів, що вони ніколи не пресингують "дев'ятку". Чисельну більшість ми отримали завдяки Мессі, який виконував роль фальшивого №9. Лео регулярно відтягувався до середини поля, що дозволяло нам протягом всього матчу розігрувати м'яч з чисельною перевагаю", – пояснює Хаві геніально простий маневр свого колишнього наставника.

З допомогою фальшивої "дев'ятки" Барселона не лише завдала Реалу принизливої поразки на Бернабеу, але й обігрувала багатьох інших суперників, які вишиковували масовану оборону проти Мессі та компанії.

"Це було щось нове для Мадрида. Вони дуже добре вивчили нас, але ми мали свободу, коли я відійшов назад. Лишень центральні захисники Реала трохи висунулись вперед, Ето'О та Анрі отримали достатньо простору для маневрів. Саме так був забитий перший гол Тьєррі", – зазначає Мессі.

"Задум Пепа спрацював розкішно. Коли Лео відтягнувся назад, захисники Реала почали сумніватись, а потім Мессі виконав своєчасну передачу у вільну зону, – додав Анрі.

"Я насолоджувався перемогою 6:2 немов дитина. Думаю, що я помиратиму з думками про цей матч", – помпезно завершує розповідь Хаві про один з найбільш пам'ятних матчів в історії "блаугранас".

Про жахливий діагноз Абідаля

У 2011 році Ерік Абідаль шокував Барселону страшною звісткою. Французький латераль повідомив, що почав боротьбу з раком печінки та змушений припинити на деякий час свої виступи. На щастя для Абі, серед його партнерів знайшлись справжні герої, які не пошкодували власного здоров'я, щоб допомогти французу виграти найважчий матч у житті.

"Абідаль був одним з тих виконавців, яких найбільше поважали у роздягальні, насамперед, через його доброзичливість. Раніше я вже втратив партнера у Севільї (Антоніо Пуерта – прим.ред), тож сказав собі: ні, це більше не повториться. Я не міг допомогти Антоніо, але цього разу був налаштований рішуче. Чому б не продовжити йому життя, якщо це в моїх силах? У той момент мені було байдуже на професію", – розповідає Дані Алвес, який наважився на героїчний вчинок.

"Дані підійшов до мене та промовив: ''Абі, у нас однакова група крові, тому я віддам тобі частину своєї печінки''. Після цього люди почали дивитись на Алвеса по-особливому", – пригадує Абідаль, який зі зрозумілих причин відмовився від шаленої пожертви бразильця та був врятований завдяки донорству власного брата.

Алвес продовжує: "Я провів з Абі приватну бесіду. Про нашу розмову ніхто не знав, поки він сам не розповів. Я не пробачив би собі, якби хоча б не спробував йому допомогти. Вважаю, що я не помилився".

Про складний шлях Мессі

Значна частина "Take the ball, pass the ball" присвячена живій легенді каталонського гранда Лео Мессі. Аргентинець зізнався, що ризикував не потрапити в академію каталонського гранда через одного тренера.

"Спочатку мало хто хотів займатись моїм переїздом, і це зрозуміло. Я був маленьким хлопчиком, якого потрібно було перевезти з далекої країни, облаштувати... Слава Богу, рішення щодо мого трансферу приймав Карлес Решак. Він одразу сказав, що мене потрібно забрати в Ла Масію, хоча один з тренерів був проти", – зізнався Мессі.

"Для мене велика честь бути причетним до переїзду Мессі в Барселону. Я дуже наполегливо відстоював Лео, який був тоді крихітним хлопчиком. Я приходив до керівництва, а мені говорили: "Скільки йому взагалі років? Можливо, не будемо ускладнювати собі життя?". Однак я твердо відстоював свою позицію: "Цього хлопця потрібно підписати, він – занадто хороший", – зазначив Решак.