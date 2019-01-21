"Барса, я иду", – Кевин-Принс Боатенг прокомментировал предстоящий переход в каталонский клуб

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в Барселоне.

Кевин-Принс Боатенг в комментарии известному итальянскому журналисту Фабрицио Романо сообщил, что действительно переходит в Барселону.

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"Барса, я иду! Спасибо, Сассуоло. Печально прощаться, но Барселона – это уникальный шанс. Не спрашивайте меня о Реале, ведь это уже в прошлом. Я хочу сконцентрироваться только на Барселоне, и надеюсь, что смогу забить Реалу на Бернабеу в Класико", – сказал Боатенг.

Напомним, несколько лет назад Боатенг признался, что если бы у него был выбор между Барселоной и Реалом, то он выбрал бы мадридский клуб.

Контракт Боатенга с Сассуоло рассчитан до лета 2021 года. В текущем розыгрыше Серии А 31-летний игрок забил 4 гола в 13 поединках. Ганец уже имеет опыт выступлений в Примере, он выступал в составе Лас-Пальмаса.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Сассуоло об аренде игрока с опцией выкупа игрока за 8 млн евро.

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