toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Барса, я иду", – Кевин-Принс Боатенг прокомментировал предстоящий переход в каталонский клуб

21 января 21:01 256 Читати українською
"Барса, я иду", – Кевин-Принс Боатенг прокомментировал предстоящий переход в каталонский клуб
Кевин-Принс Боатенг / getty images

Полузащитник Сассуоло Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в Барселоне.

Кевин-Принс Боатенг в комментарии известному итальянскому журналисту Фабрицио Романо сообщил, что действительно переходит в Барселону.

Челси предложил 100 млн фунтов за Коутинью, – Express

"Барса, я иду! Спасибо, Сассуоло. Печально прощаться, но Барселона – это уникальный шанс. Не спрашивайте меня о Реале, ведь это уже в прошлом. Я хочу сконцентрироваться только на Барселоне, и надеюсь, что смогу забить Реалу на Бернабеу в Класико", – сказал Боатенг.

Напомним, несколько лет назад Боатенг признался, что если бы у него был выбор между Барселоной и Реалом, то он выбрал бы мадридский клуб.

Контракт Боатенга с Сассуоло рассчитан до лета 2021 года. В текущем розыгрыше Серии А 31-летний игрок забил 4 гола в 13 поединках. Ганец уже имеет опыт выступлений в Примере, он выступал в составе Лас-Пальмаса.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Сассуоло об аренде игрока с опцией выкупа игрока за 8 млн евро.

"Я помиратиму з думками про 2:6 на Сантьяго Бернабеу": Take the ball, pass the ball – про велику Барселону Гвардіоли

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания Трансферы Чемпионата Италии Сассуоло Сассуоло Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26154 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
2
час
:
43
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук