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Кендзёра может покинуть Динамо

19:09 234 Читати українською
Кендзёра может покинуть Динамо
Томаш Кендзёра / ФК Динамо

Динамо может рассмотреть вариант продажи польского защитника в другой клуб.

Динамо по завершении текущего сезона вернет из аренды в Заре Александра Тымчика и Богдана Леднева. Появление Тымчика может повлиять на статус Томаша Кендзёры, который является основным игроком "бело-синих" на позиции правого защитника. Вполне возможно, что киевляне будут искать защитнику сборной Польши новую команду. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

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По словам журналиста, возвращение Тымчика и Леднева в Киев – вопрос решенный. Отметим, ранее сам Кендзёра заявлял, что получал предложения из других чемпионатов, но Динамо его не отпустило в зимнее трансферное окно.

К слову, контракт 25-летнего поляка действует до конца сезона 2020/21.

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Игорь Цыганык Трансферы Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Тымчик Александр Тымчик Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Богдан Леднев Богдан Леднев
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