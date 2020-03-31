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Кендзёра: Динамо не отпустило меня в клуб из сильного чемпионата

22:04 27 Читати українською
Кендзёра: Динамо не отпустило меня в клуб из сильного чемпионата
Томаш Кендзёра / фото из открытых источников

Защитник Динамо Томаш Кендзёра признался, что зимой мог покинуть киевский клуб.

"Я читал что попал в список игроков, которых Динамо хочет продать. Но в клубе мне никто ничего не говорил. Если бы это была правда, мне бы позволили уйти зимой. Ко мне был интерес от клуба из сильного чемпионата, но Динамо не продало меня, так как стороны не договорились.

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Вероятно, кому-то нужно придумывать подобные истории. Иначе как тогда объяснить, что весной я шесть матчей подряд начинал в стартовом составе? Кто-то просто распространяет непроверенную информацию, а потом начинаются все эти разговоры", – цитирует поляка newonce.sport.

Отметим, что в текущем сезоне Кендзёра сыграл за Динамо 29 матчей во всех турнирах.

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