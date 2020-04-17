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"Не стоит об этом говорить": Миколенко – об интересе клубов из топ-чемпионатов

17:46 33 Читати українською
"Не стоит об этом говорить": Миколенко – об интересе клубов из топ-чемпионатов
Виталий Миколенко / А. Попов

Защитник Динамо не подтвердил информацию о заинтересованности Наполи, Вест Хэма и Марселя.

Напомним, недавно появилась информация, что левым защитником Динамо интересуются клубы из топ-чемпионатов. В частности, речь шла об интересе Наполи, Вест Хэма и Марселя – даже фигурировала сумма в 15 млн фунтов. Впрочем, сам Миколенко не спешит подтверждать эти слухи.

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"Мне об этих клубах и предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить", – цитирует Миколенко Meta-ratings.

Заметим, 20-летний защитник в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 30 поединках. Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2023 года.

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