"Повертаючись до Києва зі збору в Туреччині, навіть на мить мені не спало на думку, що через декілька десятків годин у місті, де я живу майже 5 років, яке стало моїм домом, де я був найуспішнішим і де я одружився – може початися війна.

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Але після перших звуків вибухів я зрозумів, що опинився в центрі небезпечних подій. Сьогодні, завдяки прихильності багатьох людей, я вже зі своєю родиною в Польщі. Останніми днями я отримав сотні повідомлень зі словами підтримки, на багато з яких я ще не встиг відповісти, але всі вони для мене багато значать.

Моя евакуація з Києва до Львова була б неможлива без допомоги вболівальників Динамо. Переправу чудово організувала Польська футбольна асоціація у співпраці з Міністерством закордонних справ.

Україна для мене – як друга батьківщина. Я сповнений захоплення тим, як її мешканці борються за свободу та демократичні цінності. Пишаюся ставленням поляків, які здатні об’єднатися та ефективно допомогти у жесті солідарності. Мої думки і серце з Україною. Я молюся з надією на якнайшвидший мир. Я сподіваюся, що скоро все буде добре. Нехай буде мир! Вперед, Україно, я з тобою. Ти – моя друга батьківщина", – написав Кендзьора на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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