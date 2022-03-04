Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек с насмешкой отреагировал на желание россиян обжаловать решение о запрете сборным и командам захватчика участвовать в международных турнирах.

"Они могут делать, что хотят, но Польша никогда не будет играть против страны, развязавшей эту безумную войну.

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Путин – безумный, он убедил свой народ ворваться в Украину. Погибают дети, мирные жители, солдаты. Это абсолютный позор", – цитирует Бонека Sportowe Fakty .

Заметим, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.