"Мы ожидали тяжелого матча, ведь знали, что Александрия всегда очень дисциплинирована, хорошо играет в обороне, и она это доказала на поле. Хотя у нас было много моментов для взятия ворот, но, к сожалению, мы их не реализовали. Поэтому победа далась нам трудно. Непростой матч, но хорошо, что мы вырвали победу в концовке.

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Мистер много говорил в перерыве. Мы готовились к этой игре три дня, знали, как должны действовать на поле, однако многое из запланированного не удалось реализовать на поле. Мистер указал на некоторые моменты, в которых нужно было действовать по-другому. Мы начали создавать голевые моменты, но не хватало реализации.

VAR добавляет волнений, непредсказуемости, ведь ты никогда не знаешь, каким будет решение, где-то увидят офсайд – и гол будет отменен. В игре с Александрией пенальти назначили, потому что Рыбалка потянул за футболку Гармаша, хотя сначала арбитр в этом не был уверен.

Впереди матч за Суперкубок. Такие игры всегда стоят особняком, ежегодно все ждут матчей между Динамо и Шахтером. Эта игра для нас важна еще и потому, что на кону трофей. А мы хотим в этом сезоне снова собрать все трофеи", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

Напомним, после 8-ми туров Динамо продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, сохраняя преимущество над Шахтером в 3 пункта.

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