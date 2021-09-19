"На самом деле у команды очень много моментов было. В первую очередь хочу попросить прощения у болельщиков, тренерского штаба, потому что даже у меня было столько моментов, что нужно было раньше забивать. Очень нервная концовка.

Вымученная победа киевлян благодаря VAR в видеообзоре матча Динамо – Александрия – 1:0

Непривычно ли было видеть Луческу, который кричал на игроков и арбитров, таким злым? Это человек, который много выиграл в своей жизни и продолжает выигрывать, поэтому только с таким настроением и только с такой мотивацией можно побеждать в этой игре.

Относительно ощущения, что арбитр где-то не удержал гру... Знаете, пусть другие оценивают работу судьи. Возможно, что где-то и потерял нить игры, много желтых карточек ненужных, но опять же, мы смотрим на свою игру. У нас было много моментов, мы должны были раньше заканчивать этот матч и все. Хорошо, что забили в конце пенальти и выиграли.

Что изменилось в моей игре с приходом Луческу? На самом деле вся команда стала лучше играть. Я, как и любой другой футболист, просто стараюсь впитывать как губка все то, что говорит Луческу. Совершенствоваться каждый день, каждую игру, каждую тренировку. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то у нас всех будет все хорошо в Динамо", – сказал Цыганков в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо уже в добавленное время вырвало победу над Александрией благодаря скандальному пенальти, который реализовал Цыганков.

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