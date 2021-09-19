"Ми очікували важкого матчу, адже знали, що Олександрія завжди дуже дисциплінована, добре грає в обороні, і вона це довела на полі. Хоча у нас було багато моментів для взяття воріт, але, на жаль, ми їх не реалізували. Тому перемога далася нам важко. Непростий матч, але добре, що ми вирвали перемогу в кінцівці.

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Містер багато говорив у перерві. Ми готувалися до цієї гри три дні, знали, як повинні діяти на полі, проте багато чого із запланованого не вдалося реалізувати на полі. Містер вказав на деякі моменти, у яких потрібно було діяти по-іншому. Ми почали створювати гольові моменти, але не вистачало реалізації.

VAR додає хвилювань, непередбачуваності, адже ти ніколи не знаєш, яким буде рішення, десь побачать офсайд – і гол буде скасовано. У грі з Олександрією пенальті призначили, бо Рибалка потягнув за футболку Гармаша, хоча спочатку арбітр у цьому не був впевнений.

Попереду матч за Суперкубок. Такі ігри завжди стоять окремо, щороку всі чекають матчів між Динамо і Шахтарем. Ця гра для нас важлива ще й тому, що на кону трофей. А ми хочемо у цьому сезоні знову зібрати всі трофеї", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 8-ми турів Динамо продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, зберігаючи перевагу над Шахтарем у 3 пункти.

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