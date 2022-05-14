Экстракляса, 33-й тур

Варта – Лех – 1:2

Голы: Копчински, 10 (пен.) – Амарал, 22, Исак, 45+4

Номинальные хозяева реализовали пенальти на старте, но до перерыва Лех оформил эффектный камбек. Это Амарал шедеврально забил в девятку, а Исак удачно подставил ногу.

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После перерыва команды больше не забивали, а Лех праздновал не только победу. "Железнодорожники" после поражения Ракува от Заглембе стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы и оформили первое с сезона 2014/15 чемпионство.

Арендованный у Динамо Томаш Кендзёра за поединком наблюдал со скамейки, но в раздевалке зажигал с остальными одноклубниками. Леху остался еще один матч – против Заглембе.



Видео голов и обзор чемпионского матча:

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