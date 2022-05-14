Кендзёра стал чемпионом Польши: камбек с шедевром и громкое празднование в раздевалке
Лех обыграл Варту в познанском дерби. Волевая победа подарила команде Томаша Кендзёры чемпионский титул.
Экстракляса, 33-й тур
Варта – Лех – 1:2
Голы: Копчински, 10 (пен.) – Амарал, 22, Исак, 45+4
Номинальные хозяева реализовали пенальти на старте, но до перерыва Лех оформил эффектный камбек. Это Амарал шедеврально забил в девятку, а Исак удачно подставил ногу.
Жерсон стал героем в Турции: оформил дубль и подарил надежду на выход в Суперлигу
После перерыва команды больше не забивали, а Лех праздновал не только победу. "Железнодорожники" после поражения Ракува от Заглембе стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы и оформили первое с сезона 2014/15 чемпионство.
Арендованный у Динамо Томаш Кендзёра за поединком наблюдал со скамейки, но в раздевалке зажигал с остальными одноклубниками. Леху остался еще один матч – против Заглембе.
Видео голов и обзор чемпионского матча:
"Циганков як почав нас полоскати!": міг перейти у Динамо і Шахтар, зв’язався із Шаблієм, воює в "Правому секторі"