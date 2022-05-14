Вингер Эюпспора Жерсон Родригес, арендованный у Динамо, результативно провел матч во втором по силе дивизионе Турции.

Турецкая Лига 1, 37-й тур

Эюпспор – Коджаэлиспор – 2:1

Голы: Жерсон, 8, 14 – Явуз, 61 (пен.)

Главным героем поединка стал скандальный игрок киевлян, который в первые пятнадцать минут оформил дубль, хотя предыдущие три матча был вне заявки.

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Коджаэлиспор ответил лишь одним голом, поэтому Эюпспор праздновал победу, обеспечившую команде участие в матчах плей-офф за повышение в турецкую элиту.

Для Жерсона этот поединок стал третьим в футболке турок. Первую половину сезона 2021/22 и начало второй вингер проводил в аренде за Труа, но уехал из Франции со скандалом.