Кендзьора став чемпіоном Польщі: камбек із шедевром і гучне святкування у роздягальні
Лех переграв Варту у познанському дербі. Вольова звитяга подарувала команді Томаша Кендзьори чемпіонський титул.
Екстракляса, 33-й тур
Варта – Лех – 1:2
Голи: Копчинскі, 10 (пен.) – Амарал, 22, Ісак, 45+4
Номінальні господарі реалізували пенальті вже на старті, але до перерви Лех оформив ефектний камбек. Це Амарал шедеврально забив у самісіньку дев'ятку, а Ісак вдало підставив ногу.
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По перерві команди більше не забивали, а Лех святкував не лише перемогу. "Залізничники" після поразки Ракува від Заглембе стали недосяжними на вершині турнірної таблиці й оформили перше з сезону 2014/15 чемпіонство.
Орендований у Динамо Томаш Кендзьора за поєдинком спостерігав з лавки, але у роздягальні запалював з рештою одноклубників. Леху ж залишився ще один матч – проти Заглембе.
Відео голів та огляд чемпіонського матчу:
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