Екстракляса, 33-й тур

Варта – Лех – 1:2

Голи: Копчинскі, 10 (пен.) – Амарал, 22, Ісак, 45+4

Номінальні господарі реалізували пенальті вже на старті, але до перерви Лех оформив ефектний камбек. Це Амарал шедеврально забив у самісіньку дев'ятку, а Ісак вдало підставив ногу.

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По перерві команди більше не забивали, а Лех святкував не лише перемогу. "Залізничники" після поразки Ракува від Заглембе стали недосяжними на вершині турнірної таблиці й оформили перше з сезону 2014/15 чемпіонство.

Орендований у Динамо Томаш Кендзьора за поєдинком спостерігав з лавки, але у роздягальні запалював з рештою одноклубників. Леху ж залишився ще один матч – проти Заглембе.

WE ARE THE CHAMPIOOOOOONS ️ pic.twitter.com/SeEfIfKj8m — Lech Poznań (@LechPoznan) May 14, 2022

Mamy to, mamy to, mamy to!! pic.twitter.com/UeFsWDDb32 — Maciej Sypuła (@MaciejSypula) May 14, 2022



Відео голів та огляд чемпіонського матчу:

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