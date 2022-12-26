Португальский специалист стремится досрочно покинуть "Кадру" и возглавить Фламенго, сообщил инсайдер Николо Скира.

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В марте поляки будут противостоять России на стадии полуфинала отбора на ЧМ, однако даже подобная ответственная стадия не останавливает Соузу. Наставник Томаша Кендзеры уже согласовал 2-летний контракт с Фламенго. Впрочем, Федерация футбола Польши пока не собирается отпускать рулевого национальной сборной.

Напомним, Соуза возглавил "Кадру" в январе этого года, заменив Ежи Бженчека.

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