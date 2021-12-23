"Почему Ирландия должна ехать в Армению между домашними играми из Украины и Шотландии? А потом из Глазго лететь в Киев, чтобы снова встретиться с украинцами. Для нас это будет безумный десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют парные матчи – по два дома и на выезде.

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Похоже, УЕФА при составлении календаря отдала предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимала. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее, мы настроены добиться положительных результатов", – поделился Кенни в комментарии Daily Record.

Отметим, что Ирландия попала в группу B1 Лиги наций из Украины, Шотландии и Армении.

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