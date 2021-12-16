Группа B1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина

Группа B2: Албания, Израиль, Россия, Исландия,

Группа B3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина

Группа B4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция

Группа C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция

Группа C2: Победитель пары Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия

Группа C3: Победитель пары Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия

Группа C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария

Группа D1: Латвия, Андорра, Проигравший в паре Казахстан/Молдова, Лихтенштейн

Группа D2: Сан-Марино, Проигравший в паре Кипр/Эстония, Мальта

"Футбол 24" в этой новости проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций, которая стартует в 19:00 (нужно обновлять страницу). Сборная Украины вылетела из Дивизиона 1 после решения УЕФА засчитать техническое поражение в матче против Швейцарии. Следовательно, "сине-желтые" вернулись в Лигу B, где раньше выигрывали группу еще под руководством Шевченко. Украина возглавляет посев как команда с лучшим рейтингом первой корзины второго дивизиона. Добавим, что в Лигах А, В и С будут выступать по 16 сборных, а в Дивизионе D – 7.

Жеребьевка Лиги наций 2022/23: состав корзин и потенциальные соперники сборной Украины

Несколько команд с низким рейтингом еще не знают, в каком дивизионе будут выступать. Победители матчей Казахстан – Молдова и Кипр – Эстония, запланированных на март 2022-го, останутся в Лиге C. Проигравшие опустятся в самый слабый Дивизион. Состав всех корзин формировался рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2020/21. Первые матчи нового сезона турнира запланированы на 2-8 июня 2022 года. Последний тур состоится в начале сентября того же года.

Победители групп в Дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал), хозяином которой станет один из 4 триумфаторов своих квартетов. Занявшие последние места перейдут дивизионом ниже. Обладатели первых мест в группах дивизионов В, С и D поднимутся соответственно в лиги А, В и С. Сборные, финишировавшие на последних строчках в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф из четырех последних команд) перейдут в дивизион D.

Пока не до конца официально, но это соревнование – еще один вариант попадания на Евро-2024. По предварительной схеме, те 12 лучших команд Лиги наций, которые не попали на турнир через отбор, разыграют в плей-офф 3 путевки в финальную часть чемпионата Европы. Стыковые матчи состоятся предварительно в марте 2024 года. Впрочем, формат турнира, который будет принимать Германия, еще должен окончательно утвердить УЕФА.

Посев учасников Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия.

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия.

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия.

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Посев учасников Лиги В

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Посев учасников Лиги С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия.

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония.

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово.

Корзина 4: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова.

Посев учасников Лиги D

Корзина 1: Казахстан/Молдова, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра.