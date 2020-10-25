Кендзера откровенно оценил уровень Динамо после прихода в команду Луческу
06:30 - Читати українською
Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился мыслями относительно румынского наставника киевлян.
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"Думали ли мы о Ференцвароше во время матча с Александрией? Мы думали только о том, чтобы победить сегодня.
Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча
Знали, что Шахтер потерял очки. Луческу очень хороший тренер. Видно, что вся команда движется вперед и играет лучше, чем раньше", – сказал Кендзера в комментарии программе "Профутбол Digital".
Напомним, Динамо в матче 7-го тура чемпионата Украины минимально обыграло подопечных Владимира Шарана и возглавило турнирную таблицу УПЛ.
Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ
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