"Думали ли мы о Ференцвароше во время матча с Александрией? Мы думали только о том, чтобы победить сегодня.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Знали, что Шахтер потерял очки. Луческу очень хороший тренер. Видно, что вся команда движется вперед и играет лучше, чем раньше", – сказал Кендзера в комментарии программе "Профутбол Digital".

Напомним, Динамо в матче 7-го тура чемпионата Украины минимально обыграло подопечных Владимира Шарана и возглавило турнирную таблицу УПЛ.

Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ