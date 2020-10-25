Кендзьора відверто оцінив рівень Динамо після приходу в команду Луческу
06:30 - Читать на русском
Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився думками щодо румунського наставника киян.
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"Чи думали про Ференцварош під час матчу з Олександрією? Ми думали лише про те, щоб перемогти сьогодні.
Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Знали, що Шахтар втратив очки. Луческу дуже хороший тренер. Видно, що вся команда рухається вперед і грає краще, ніж раніше", – сказав Кендзьора у коментарі програмі "Профутбол Digital".
Нагадаємо, Динамо у матчі 7-го туру чемпіонату України мінімально здолало підопічних Володимира Шарана і очолило турнірну таблицю УПЛ.
Динамо здолало Олександрію голом на 50-й секунді та відірвалося на вершині УПЛ
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