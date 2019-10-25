Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.

"Он не думает о роскоши. На каждый день у него есть важные цели, и он очень тщательно подходит к их выполнению. Мне было приятно познакомиться с ним, когда он приехал. Даже в 34 года демонстрирует желание развиваться, поэтому у него хочется чему-то научиться.

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Криштиану уделяет очень много времени подготовке, во время отдельных матчей видно, насколько он отличается от других. Остается сделать так, чтобы ему было комфортно в команде, хотя он похож на гиену, в кавычках, конечно.

Он приехал с огромным желанием что-то доказать. В итоге наши желания совпадают с его желаниями, потому что он – победитель", – цитирует Кьеллини La Gazzetta dello Sport.

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