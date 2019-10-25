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К'єлліні порівняв Роналду з гієною

17:01 880 Читать на русском
К'єлліні порівняв Роналду з гієною
Кріштіану Роналду та Джорджо К'єлліні / соцмережі

Захисник туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні поділився думкою про свого одноклубника Кріштіану Роналду.

"Він не думає про розкіш. На кожен день у нього є важливі цілі, і він дуже ретельно підходить до їх виконання. Мені було приємно познайомитися з ним, коли він приїхав. Навіть у 34 роки демонструє бажання розвиватися, тому у нього хочеться чомусь навчитися.

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Кріштіану приділяє дуже багато часу підготовці, під час окремих матчів видно, наскільки він відрізняється від інших. Залишається зробити так, щоб йому було комфортно в команді, хоча він схожий на гієну, в лапках, звичайно.

Він приїхав з величезним бажанням щось довести. У підсумку наші бажання збігаються з його бажаннями, тому що він – переможець", – цитує К'єлліні La Gazzetta dello Sport.

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Теги
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