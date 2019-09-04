Кьеллини прооперирован из-за травмы – известны сроки восстановления ветерана

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки колена.

Опытный центрбек перенес хирургическое вмешательство во вторник, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Операция Кьеллини прошла в одной из австрийских клиник в присутствии руководителя медицинского штаба туринцев Никоса Цуродиса. По словам врачей, процедура была успешной. Теперь 33-летнего итальянца ждет процесс реабилитации, который займет ориентировочно полгода.

Напомним, что Джорджо Кьеллини получил травму крестообразных связок колена на тренировке несколько дней назад. Защитник является игроком основы "Старой синьоры". В частности, в прошлом сезоне он провел 34 матча (1 гол) во всех турнирах.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кьеллини успел сыграть 1 матч, в котором голом принес победу над Пармой.

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