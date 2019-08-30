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Кьеллини получил травму крестообразных связок колена – капитан Ювентуса может вылететь на полгода

22:15 28 Читати українською
Кьеллини получил травму крестообразных связок колена – капитан Ювентуса может вылететь на полгода
Джорджо Кьеллини / Reuters

Лидер чемпионов Италии может пропустить значительную часть сезона 2019/20.

Джорджо Кьеллини получил повреждение крестообразных связок колена, информирует официальный сайт Ювентуса.

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Центрбек туринцев травмировался на тренировке команды. Медицинское обследование показало проблемы с правым коленом, из-за которых Кьеллини придется перенести операцию в ближайшие дни. Реабилитация от подобной травмы занимает не менее шести месяцев.

Напомним, именно Кьеллини забил победный гол в матче первого тура Серии А против Пармы.

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Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус Италия
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