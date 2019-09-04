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К'єлліні прооперований через травму – відомі терміни відновлення ветерана

00:15 89 Читать на русском
К'єлліні прооперований через травму – відомі терміни відновлення ветерана
Джорджо К'єлліні (ліворуч) / фото із соцмереж

Оборонець туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні переніс операцію із реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Досвідчений центрбек зазнав хірургічного втручання у вівторок, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Операція К'єлліні відбулася в одній із австрійських клінік у присутності керівника медичного штабу туринців Нікоса Цуродіса. За словами лікарів, процедура була успішною. Тепер на 33-річного італійця чекає процес реабілітації, який займе орієнтовно півроку.

Нагадаємо, що Джорджо К'єлліні зазнав травми хрестоподібних зв'язок коліна на тренуванні кілька днів тому. Оборонець є гравцем основи "Старої синьйори". Зокрема, в минулому сезоні він провів 34 матчі (1 гол) у всіх турнірах.

У нинішньому розіграші Серії А К'єлліні встиг зіграти 1 матч, у якому голом приніс перемогу над Пармою.

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Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Ювентус Ювентус Італія
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