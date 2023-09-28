Кубок чемпионов Северной и Центральной Америки, финал

Лос-Анджелес – Тигрес – 0:0, по пен. 2:4

Удаление: Паласиос, 63 – Кариока, 85

Мексиканский Тигрес в серии пенальти обыграл Лос-Анджелес со счетом 4:2. Игровое время завершилось без голов, зато с двумя красными карточками. Арбитр удалил Паласиоса и Кариоку.

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Красных карточек могло быть и больше. В частности, в первом тайме Джорджо Кьеллини последовал примеру Неймара, нагло ударившего соперника мячом в недавнем матче Азиатской ЛЧ.

Бывший капитан Ювентуса разозлился на Себастьяна Кордову, который не дал итальянцу быстро разыграть штрафной. Сначала Кьеллини оттолкнул оппонента, после чего нагло зарядил в него мячом. Удивительно, но главный арбитр не показал звездному итальянцу даже желтую карточку.

Напомним, 39-летний Кьеллини перебрался в Лос-Анджелес летом 2022-го на правах свободного агента. За американскую команду защитник сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.