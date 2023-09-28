Кубок чемпіонів Північної та Цетральної Америки, фінал

Лос-Анджелес – Тігрес – 0:0, по пен. 2:4

Вилучення: Паласіос, 63 – Каріока, 85

Мексиканський Тігрес у серії пенальті переграв Лос-Анджелес з рахунком 4:2. Ігровий час завершився без голів, зате з двома червоними картками. Арбітр вилучив Паласіоса і Каріоку.

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Червоних карток могло бути й більше. Зокрема, у першому таймі Джорджо К'єлліні взяв приклад із Неймара, який нахабно вдарив суперника м'ячем у нещодавньому матчі Азійської ЛЧ.

Колишній капітан Ювентуса розлютився на Себастьяна Кордову, який не дав італійцю швидко розіграти штрафний. Спершу К'єлліні відштовхнув опонента, після чого ще й нахабно зарядив у нього м'ячем. Дивовижно, але головний арбітр не показав зірковому італійцю навіть жовту картку.

Нагадаємо, 39-річний К'єлліні перебрався у Лос-Анджелес влітку 2022-го на правах вільного агента. За американську команду захисник зіграв 37 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.