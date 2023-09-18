Азиатская Лига чемпионов, 1-й тур

Аль-Иттихад – АГМК – 3:0

Голы: Камара, 11, Ромариньо, 15, 42 (с пенальти)

Аль-Хиляль – Навбахор – 1:1

Голы: Аль-Булаихи, 90+10 – Табатадзе, 52

Аль-Иттихад Карима Бензема легко расправился с узбекским АГМК и без французского форварда в составе. За день до матча действующий обладатель "Золотого мяча" получил травму на тренировке и не попал в заявку на эту встречу. Поэтому на первый план в атаке саудовской команды вышли Харун Камара и Ромариньо: первый открыл счёт в матче, второй оформил дубль уже в первом тайме.

Неймар дебютировал за Аль-Хиляль в удивительном матче – бразилец помог сокрушить аутсайдера и выйти на первое место

А вот Аль-Хиляль Неймара испытал большие трудности в матче группы D с узбекским Навбахором. Саудовская команда с Неймаром и Митровичем в составе никак не могла взломать оборону соперника, а в начале второго тайма и вовсе пропустила. На 60-й минуте Неймар толкнул правого полузащитника Навбахора Исмоилова, после чего ударил по нему мячом. В Европе судьи удаляют игроков за такое поведение, но арбитр из ОАЭ Мохаммед Абдулла Мохамед предъявил бразильцу всего лишь желтую карточку.

Аль-Хилялю удалось сравнять счёт в матче с гораздо более скромным соперником только на 90+10-й минуте – Аль-Булаихи "со второго этажа" пробил вратаря соперника Юсупова.